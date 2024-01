SuperEnalotto bacia Taranto (TA), Treviso (TV) e a Leno (BS) con una vincita punto 5 da 61.918,43 euro ciascuno

In palio per il concorso di domani sera, giovedì 4 gennaio, un Jackpot da 41.100.000,00 euro.

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 1 di martedì 2 gennaio, con il Jackpot che arriva a 41,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, giovedì 4 gennaio 2024.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 61.918,43 euro ciascuno.

Le giocate vincenti sono state realizzate a Taranto (TA) presso il punto di vendita Sisal Bar Nirvana situato in Viale Unicef, 12, a Monastier di Treviso (TV) presso il punto di vendita Sisal Cartoleria Tabaccheria Elegi situato in Piazza Guglielmo Marconi, 12 e a Leno (BS), presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Ferrari situato in Piazza Battisti, 30.

La combinazione vincente è stata 2, 9, 16, 35, 46, 63, J 49, SS 5.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 2 gennaio ha assegnato ben 454.220 vincite.

L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.

PressGiochi