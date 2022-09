SuperEnalotto bacia Settimo San Pietro (CA) e a Castagnito (CN) con una vincita da 52.309,19 euro ciascuno

In palio per il prossimo concorso di martedì 6 settembre un Jackpot da 266.300.000,00 euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 3 settembre, con il Jackpot che arriva a 266,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 6 settembre.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 52.309,19 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate a Settimo San Pietro (CA) presso il punto vendita Sisal Roxy Bar situato in Provinciale 15 KM 2,050 S N, e a Castagnito (CN) presso il punto vendita Sisal L’Angolo di Cate situato in via Neive,9.

La combinazione vincente è stata 22,25,30,37,44,76, J 1, SS 74

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 1.016252 vincite.

L’ultimo “6”, da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

