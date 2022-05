SuperEnalotto bacia Scandicci (FI), Piacenza (PC) e Ficarazzi (PA) con una vincita da 91mila euro ciascuno

In palio per il prossimo concorso un Jackpot da 201.400.000,00 euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 7 maggio, con il Jackpot che arriva a 201,4 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 10 maggio.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 91.479,35 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate a Scandicci (FI) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Il Pino situato in via dei Rossi, 53 G, a Piacenza (PC) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria e Ricevitoria Illica situato in via Illica, 12 e a Ficarazzi (PA) presso il punto vendita Sisal Militello Maria situato in corso Umberto I, 34BIS.

La combinazione vincente è stata 29, 41, 43, 46, 51, 81, J 48, SS 39.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 488.842 vincite.

PressGiochi