SuperEnalotto bacia San Potito Sannitico (CE), Verona e Serorbì (SU) con vincite pe oltre 54mila euro ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 133 di giovedì 22 agosto, con il Jackpot che arriva a 65,4 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 23 agosto 2024.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 54.061,95 euro.

Le giocate vincenti sono state realizzate a San Potito Sannitico (CE) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Mezzullo di Mezzullo Vincenzo situato in Via Ascensore, 18, a Verona, presso il punto di vendita Sisal Bar Giuliari situato in Via Giuliari, 31 C e a Senorbì (SU) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria De Cesare situato in Via Brigata Sassari, 3.

La combinazione vincente è stata: 17 – 18 –24 – 34 – 57 – 82 – J 68 – SS 21.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 22 agosto ha assegnato ben 362.062 vincite.

PressGiochi