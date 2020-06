SuperEnalotto ha baciato Ronchi Dei Legionari (GO) con una vincita punti 5 da 93.102,79 euro, realizzata sabato 20 giugno, presso il punto vendita Sisal Nuovo Bar Sport situato in Via Redipuglia, 1.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 374.886 vincite.

Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di martedì 23 giugno ben 53.900.000,00 euro.

PressGiochi