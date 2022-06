Superenalotto bacia Riva del Garda, Mede e Gravellona Toce con tre vincite da 64mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 7 giugno, con il Jackpot che arriva a 218 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 7 giugno, con il Jackpot che arriva a 218 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 9 giugno.

È festa però per il fortunato che ha centrato un punto “5” da 64.092,47 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Gravellona Toce (VB) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Ramoni situato in Corso Milano, 76.

Stessa vincita realizzata a Mede (PV) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria di De Checchi Fabio situato in via S.Pellico, 33 e a Riva del Garda (TN) presso il punto vendita Sisal Villa Angelica situato in via S. Giacomo, 48.

La combinazione vincente è stata 21, 31, 49, 69, 77, 90, J 40, SS 22.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 455.658 vincite.

L’ultimo “6”, da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

PressGiochi