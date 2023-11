SuperEnalotto bacia Reggio Emilia (RE), Polignano a Mare (BA) e Cavallino Treporti (VE) con 1 vincita punto 5 da 61.460,59 euro ciascuno

In palio per il concorso di stasera, venerdì 24 novembre, un Jackpot da 21.600.000,00 euro.

Dopo la vincita del Jackpot da 85,1 milioni di euro centrata a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023, si nasconde il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 159 di giovedì 23 novembre, con il Jackpot che arriva a 21.6 milioni di euro in palio per il concorso di stasera, venerdì 24 novembre 2023.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 Punto 5 da 61.460,59 euro ciascuno.

Le giocate vincenti sono state realizzate a Reggio Emilia presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Panciroli situato in via Panciroli, 21A, a Polignano a Mare presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Laghezza situato in via Sarnelli, 293 e a Cavallino-Treporti (VE) presso il punto di vendita Sisal Edicola Cartoleria situato in via Equilia, 7.

La combinazione vincente è stata 1, 37, 61, 68, 71, 83, J 52, SS 25.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 21 novembre ha assegnato ben 358.186 vincite.

L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.

PressGiochi