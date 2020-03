SuperEnalotto bacia Pozzuoli e Pompei (NA) con due vincite da 54mila euro

In palio per il prossimo concorso un Jackpot da 29.500.000,00 euro

SuperEnalotto ha baciato la regione Campania con due vincite punti 5 da 54.319,39 euro, realizzate sabato 29 febbraio: la prima a Pozzuoli (Na), presso il punto vendita Sisal Area di Servizio Esso situato in Tangenziale Napoli KM 2,5, SNC, la seconda a Pompei (NA) presso il punto vendita Sisal Caffè Calabrese situato in via Lepanto, 277.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 443.441 vincite.

Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di martedì 3 marzo ben 29.500.000,00 euro.

PressGiochi