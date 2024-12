SuperEnalotto bacia Oliena (NU) con una vincita da 193.797,17 euro

In palio per il concorso di martedì 3 dicembre, un Jackpot da 39.300.000,00 euro.

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 191 di sabato 30 novembre, con il Jackpot che arriva a 39,3 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 3 dicembre 2024.

È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da 193.797,17 euro complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Oliena (NU) presso il punto di vendita Sisal Bar Caffè Malune situato in Via Galiani, 80 B.

La combinazione vincente è stata: 27 – 48 – 50 – 69 – 74 – 81 – J 13 – SS 36.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 30 novembre ha assegnato ben 377.431 vincite.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato a Riva del Garda (TN) il 15 ottobre 2024 con una schedina da 3 euro.

PressGiochi