SuperEnalotto bacia Monteprandone (AP), Gradisca d’Isonzo (GO) e Napoli (NA) con una vincita da 73.295,56 euro ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 13 aprile, con il Jackpot che arriva a 17 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 15 aprile.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 73.295,56 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate a Monteprandone (AP) presso il punto vendita Sisal Bar Palmarino situato in viale A. De Gasperi 301 303, a Gradisca D’Isonzo (GO) presso il punto vendita Sisal Newspaper Express di Dennis Valdr situato in via Dante Alighieri, 26 e a Napoli (NA) presso il punto vendita Sisal Bar Nappi situato in via dell’Epomeo 525 527.

La combinazione vincente è stata 2, 11, 42, 73, 76, 90, J 55, SS 35.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 534.849 vincite.

PressGiochi