SuperEnalotto bacia Mirano (VE), Ospedaletti (IM), San Vito dei Normanni (BR) e Taranto con una vincita da oltre 59mila euro ciascuno 

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 16 marzo, con il Jackpot che arriva a 70,2 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 18 marzo.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 59.503,17 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate a Mirano (VE) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in via XX Settembre, 14, a Ospedaletti (IM) presso il punto vendita Sisal GE548 situato in via XX Settembre, 41, a San Vito dei Normanni (BR) presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi D’Agnano situato in via Brindisi, 125 e a Taranto (TA) presso il punto vendita Sisal Simonetti Pietro situato in via Umbria, 186.

La combinazione vincente è stata 25, 28, 36, 45, 48, 86, J 50, SS 51.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 476.109 vincite.

L’ultimo “6”, da oltre 371 milioni di euro, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite bacheca dei sistemi.

PressGiochi