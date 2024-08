SuperEnalotto bacia Lissone (MB) e Gubbio (PG) con oltre 61mila euro ciascuno

In palio per il concorso di domani sera, martedì 6 agosto, un Jackpot da 58.100.000,00 euro.

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 122 di venerdì 2 agosto, con il Jackpot che arriva a 58,1 milioni di euro in palio per il concorso domani sera, martedì 6 agosto 2024.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 61.961,13 euro ciascuno.

Le giocate vincenti sono state realizzate a Lissone (MB) presso il punto di vendita Sisal Caffè Landaaa di Tina Cavenaghi situato in Via De Amicis, 24 e a Gubbio (PG) presso il punto di vendita Sisal Bar Del Ceraiolo situato in Via Leonardo Da Vinci, 8.

La combinazione vincente è stata: 34 – 42 – 69 – 76 – 81 – 85 – J 36 – SS 49.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 2 agosto ha assegnato ben 214.196 vincite.

L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli (NA) il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro.

PressGiochi