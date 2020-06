SuperEnalotto ha baciato Granarolo dell’Emilia (BO) con una vincita punti 5 da 78.201,74 euro, realizzata martedì 16 giugno, presso il punto vendita Sisal Tab. Lanzi situato in Via San Donato, 149 C.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 372.723 vincite.

Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di giovedì 18 giugno ben 51.900.000,00 euro.

PressGiochi