SuperEnalotto bacia Dello (BS), Cuneo (CN) e Pietra Ligure (SV) con tre vincite da 89mila euro ciascuna

In palio per il prossimo concorso un Jackpot da 229.300.000,00 euro.

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 25 giugno, con il Jackpot che arriva a 229,4 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 28 giugno.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 89.335,40 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate a Dello (BS) presso il punto vendita Sisal Edicola Bertana situato in via XI Febbraio, 2, a Cuneo (CN) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria-Ricevitoria situato in via Savona, 6 e a Pietra Ligure (SV) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Rembado situato in Corso Italia, 136.

La combinazione vincente è stata 4, 30, 42, 46, 58, 89, J 29, SS 88.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 520.210 vincite.

