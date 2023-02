SuperEnalotto bacia Cotronei (KR), Fiumicello Villa Vicentina (UD) e a Mondovì (CN) con una vincita da 53mila euro ciascuno

In palio per il prossimo concorso di martedì 14 febbraio un Jackpot da 369.300.000,00 euro.

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 11 febbraio, con il Jackpot che arriva a 369,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 14 febbraio.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 53.356,73 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate a Cotronei (KO), presso il punto vendita Sisal Bar Cavallino situato in Località Trepidò Sottano Snc, a Fiumicello Villa Vicentina (UD) presso il punto vendita Sisal Angolo della Fortuna e del Tabacco situato in via Gorizia 25, e a Mondovì (CN) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Corner Shop situato in piazza Monte Regale 1 B.

La combinazione vincente è stata 4, 24, 25, 28, 31, 68, J 79, SS 65.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 851.214 vincite.

PressGiochi