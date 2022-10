SuperEnalotto bacia Civitella in Val di Chiana (AR), Genzano di Roma (RM) e a Roma con una vincita da 105.506,78 euro ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 15 ottobre, con il Jackpot che arriva a 290,5 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 18 ottobre.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 105.506,78 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate a Civitella in Val di Chiana (AR) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Bertoni situato in via Aretina Nord, 56, a Genzano di Roma (RM) presso il punto vendita Sisal Match Cafè situato in via Lenin, 62 e a Roma (RM) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Franco del Bove situato in via Casal Selce, 522 524.

La combinazione vincente è stata 12, 26, 34, 69, 74, 83, J 66, SS 68.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 659.858 vincite.

L’ultimo “6”, da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

PressGiochi