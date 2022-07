SuperEnalotto bacia Cesena (FC), Torino e Parabiago (MI) con una vincita da oltre 57mila euro ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 5 luglio, con il Jackpot che arriva a 233,9 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 6 luglio.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 57.722,13 euro ciascuno.

Le giocate vincenti sono state convalidate a Cesena (FC) presso il punto vendita Sisal Riv.Tabacchi n.80 situato in via Leopolo Lucchi 335, a Torino (TO) presso il punto vendita Sisal Caffetteria situato in via Giulia di Barolo 7 e a Parabiago (MI) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Montoli situato in via Cesare Battisti 65 67.

La combinazione vincente è stata 16, 17, 49, 66, 82, 86, J 1, SS 67.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 465.175 vincite.

PressGiochi