SuperEnalotto ha baciato Bolzano (BZ) con una vincita punti 5 da 141.702,85 euro, realizzata giovedì 28 maggio, presso il punto vendita Sisal Why Not situato in via Keplero, 1.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 277.311 vincite.

Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di sabato 30 maggio ben 44.800.000,00 euro.

PressGiochi