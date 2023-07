SuperEnalotto bacia Bologna (BO) con una vincita complessiva da 55.541,72€

Nel concorso SuperEnalotto n. 86 di sabato 15 luglio, c’è chi ha festeggiato con gioia la scoperta di una vincita, realizzata con una sommatoria di vincite minori, che hanno permesso al fortunato giocatore di aggiudicarsi oltre 55 mila euro.

Il vincitore ha, infatti, realizzato: 1 punti 4; 2 punti 3; 1 punti 4 + SuperStar; 2 punti 3 + SuperStar e 2 punti 1 + SuperStar.

La combinazione vincente è stata: 40,45,51,52,56,78, J 30, SS 5.

In attesa che il vincitore si presenti per la riscossione, presso l’Ufficio premi Sisal di Milano o Roma, a essere euforica è, intanto, la ricevitoria dove è stata conseguita la vincita: Bar Botturi situato in Via Andrea Costa, 37 a Bologna.

PressGiochi