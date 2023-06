SuperEnalotto bacia Ascoli Piceno (AP) e San Martino di Lupari (PD) con 1 vincita punto 5 da 103.591,53 euro ciascuno

In palio per il prossimo concorso di giovedì 22 giugno un Jackpot da 15.800.000,00 euro.

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 20 giugno, con il Jackpot che arriva a 15,8 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 22 giugno 2023.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 103.591,53 euro ciascuno.

Le giocate vincenti sono state convalidate ad Ascoli Piceno (AP) presso il punto Vendita Sisal Tabaccheria situato in Piazza Immacolata, 31 A, e a San Martino di Lupari (PD) presso il punto Vendita Sisal Diego Pilotto situato in Via Carlo Agostini, 44.

La combinazione vincente è stata 7, 42, 56, 69, 74, 76 J 45, SS 4.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 440.197 vincite.

PressGiochi