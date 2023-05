SuperEnalotto bacia Ancona, Roma, Catania e Torino con 1 vincita punti 4 ss e punti 4 da 56.376,18 euro complessivi ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 27 maggio, con il Jackpot che arriva a 37,5 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 30 maggio 2023.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 punti 4 SS e 1 punti 4 da 56.376,18 euro complessivi ciascuno.

Le giocate vincenti sono state convalidate ad ANCONA (AN) presso il punto Vendita Sisal Bar Luana situato in Via I Maggio, 52, a ROMA (RM) presso il punto Vendita Sisal Bar Due Note situato in Via Pisino, 58, a CATANIA (CT) presso il punto Vendita Sisal Tabaccheria Alvaro situato in Via Missori, 132 e a TORINO (TO) presso il punto Vendita Sisal L’Elite 5 situato in Strada Altessano, 55.

La combinazione vincente è stata 12, 41, 64, 78, 79, 88, J 58, SS 86.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 466.821 vincite.

L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it.

PressGiochi