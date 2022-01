Superenalotto bacia 2 volte Napoli con due vincite da 60mila euro, ma anche Vergiate e Gorgonzola

In palio per il prossimo concorso un Jackpot da 145.100.000,00 euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 22 gennaio, con il Jackpot che arriva a 145,1 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 25 gennaio.

È festa però per il fortunato che ha centrato un punto “5” da 60.626,79 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Napoli presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi De Bono situato in via Giulio Cesare, 154.

Stessa vincita realizzata sempre a Napoli anche presso il punto vendita Sisal Rivendita Tabacchi 329 situato in via Foria, 23.

La giocata vincente fa 60mila euro è stata convalidata anche a Gorgonzola (MI) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Articoli Regalo situato in via C. Colombo, 35 e a Vergiate (VA) presso il punto vendita Sisal Bar Toto Tabacchi De Martino situato in via Sempione, 91.

La combinazione vincente è stata 5, 13, 27, 37, 50, 59, J 76, SS 47.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 560.550 vincite.

L’ultimo “6”, da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

