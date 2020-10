SuperEnalotto: accreditata domani la vincita di oltre 59 milioni di euro

L’ufficio Premi Sisal comunica che domani 6 ottobre verrà accreditato al fortunato vincitore – che il 17 luglio scorso aveva concluso le pratiche per l’incasso – l’importo della scheda vincente con punti 6 del concorso SuperEnalotto n. 63 del 7 luglio 2020: il Jackpot da 59.472.355,48 euro realizzato in Sardegna a Sassari.

Ricordiamo che la vincita, realizzata con una giocata di soli 3 euro, è stata registrata presso il punto vendita Sisal TABACCHI RIV 45 situato in via Luna e Sole, 11 a Sassari.

Il vincitore, quindi, domani sarà davvero plurimilionario. Secondo il regolamento di gioco, infatti, la somma viene accreditata il 91° giorno dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale.

PressGiochi