SuperEnalotto: cercasi nel Lazio 11 vincitori dei premi da 10mila euro ciascuno

Si cercano nel Lazio, tra le province di Roma, Rieti e Latina, 11 fortunati vincitori per ritirare premi da 10.000€ ciascuno vinti, giocando sia online che nei punti di vendita Sisal, in occasione dell’iniziativa speciale “REGALA UN SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar.

L’iniziativa, lanciata a dicembre 2024 con 4 concorsi speciali consecutivi (n. 200 di martedì 17 dicembre 2024, n. 201 di giovedì 19 dicembre 2024, n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 e n. 203 di sabato 21 dicembre 2024), ha previsto l’assegnazione di 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno per un totale di ben 10 milioni di euro.

Ma qual è l’identikit dei giocatori del Lazio che hanno partecipato a questa iniziativa speciale? Perlopiù uomini della Generazione X e Baby Boomer, impiegati, pensionati e liberi professionisti, quasi tutti fortemente orientati a investire una parte della loro fortuna in beneficenza. La maggior parte ha inoltre raccontato a Sisal di avere una propria ritualità nel giocare la schedina, una sorta di appuntamento tutto per sé, che però a fronte della vincita diventa subito momento di gioia da condividere con parenti e amici. Sono davvero pochissimi quelli che invece scelgono di tenere la buona notizia tutta per sé. Quali sono poi i principali sogni che questi fortunati realizzeranno? Da un lato c’è la maggioranza che ha ancora bisogno di rifletterci, dall’altro qualcuno che ne approfitterà per acquistare nuovi mobili per la casa o aiutare i figli e poi qualcun altro che pensa a piccoli o grandi piaceri da poter realizzare come per esempio la pianificazione di un viaggio o l’acquisto di un profumo che desiderava da tempo. E poi la curiosità… Dove hanno custodito la loro ricevuta vincente? La casa resta il luogo preferito – per qualcuno anche una busta sotto l’albero di Natale – subito dopo il portafoglio.

Le scadenze per la riscossione dei premi sono il 17, 19, 20 o, 21 marzo, in base alla data del concorso giocato. Per scoprire se si è tra i fortunati vincitori si ricorda di verificare i codici alfanumerici univoci relativi all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione, suddivise in base alla data del concorso giocato:

Estrazione n. 200 di martedì 17 dicembre 2024 – sono 5 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 17 marzo 2025

N. 5 VINCITE NEL LAZIO

Roma (RM) – P.d.V. Sisal Tabacchi Nobile situato in Via Alessandrino 83/85/87

Roma (RM) – P.d.V. Sisal Big Bar situato in Cogoleto, 63/65

Roma (RM) – P.d.V. Sisal Bar Tabacchi Melchiorre Tiziano situato in via g. Prina, 42/44

Marino (RM) – P.d.V. Sisal Tabacchi situato in Via della Repubblica, 133

Guidonia Montecelio (RM) – P.d.V. Sisal Bar Centrale situato in Piazza Dalla Chiesa, 4

Estrazione n. 201 di giovedì 19 dicembre 2024 – sono 2 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 19 marzo 2025

N. 2 VINCITE NEL LAZIO

Roma (RM) – P.d.V .Sisal Matchpoint situate in Via Dell’Arco di Travertino, 17

Guidonia Montecelio (RM) – P.d.V. Sisal Bar Caffetteria situato in Via Tiburtina cc Martellona SNC

Estrazione n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 – sono 2 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 20 marzo 2025

N. 2 VINCITE NEL LAZIO

Pomezia (RM) – P.d.V. Sisal Bar Di Giulio situato in Via Naro, 42/42

Zagarolo (RM) – P.d.V. Sisal Caffè Europa situato in P.zza Stazione FS, SNC

Estrazione n. 203 di sabato 21 dicembre 2024 – sono 2 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 21 marzo 2025

N. 2 VINCITE NEL LAZIO

Poggio Moiano (RI) – P.d.V. Sisal Tabacchi Saccenti situato in V.le Vittorio Emanuele, 3

Roma (RM) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Franco Del Bove situato in Via Casalselce, 522/524

PressGiochi