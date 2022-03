SuperEnalotto: a Mozzecane (VR) cercasi vincitore di 66mila euro

Mancano solo 9 giorni per riscuotere la vincita da oltre 66 mila euro realizzata nel piccolo comune di poco più di 7.000 abitanti nella provincia di Verona.

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il vincitore di Mozzecane (VR) non si è ancora presentato per la riscossione della vincita, realizzata presso il punto vendita Sisal Edicola-Carta Shop situato in via Caterina Bon Brenzoni 21, nel concorso n. 3 di sabato 8 gennaio 2022.

La combinazione vincente è stata 35, 42, 49, 63, 68, 78, J 1, SS 33.

La cifra vinta è davvero importante e certamente consentirebbe al vincitore di realizzare chissà quanti progetti per sé e per i suoi familiari, magari utilizzandone una parte anche per la beneficienza!

É allora necessario ricordare dove è stata riposta la ricevuta vincente, che il destino ha voluto capitasse proprio nelle mani di quell’uomo, o di quella donna, che magari non sa di aver vinto o che semplicemente non si è ancora presentato/a per la riscossione.

La giocata, pari a 3€, è stata convalidata venerdì 7 gennaio a metà pomeriggio, magari alla fine della giornata lavorativa oppure nel corso di una meritata pausa.

Sisal segnala che il fortunato possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora soli 9 giorni per riscuotere il premio.

I termini per la riscossione dei 66.426,74 euro legati alla vincita di Mozzecane (VR) – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadranno il prossimo venerdì 8 aprile 2022.

PressGiochi