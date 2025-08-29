Newsletter

29 Agosto 2025

SuperEnalotto: a Fiastra (MC) e a Padova, realizzata vincita per oltre 78mila euro ciascuno

In palio per il concorso di questa sera venerdì 29 agosto un Jackpot da 44.100.000,00 euro.

29 Agosto 2025

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 137 di giovedì 28 agosto, con il Jackpot che arriva a 44,1 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 29 agosto 2025.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 Punto 5 da 78.351,89€ ciascuno.

Le giocate vincenti sono state realizzate a Fiastra (MC) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Vallesi situato in Via Circonvallazione Del Lago, 41 B, e a Padova (PD) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rizzi situato in Via Pietro Bembo, 26.

La combinazione vincente è stata:  56 – 59 – 64 –  67 – 72 – 78 – J 51 – SS 86. 

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 28 agosto ha assegnato 259.957 vincite.

 

