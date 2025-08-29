SuperEnalotto: a Fiastra (MC) e a Padova, realizzata vincita per oltre 78mila euro ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 137 di giovedì 28 agosto, con il Jackpot che arriva a 44,1 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 29 agosto 2025.
È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 Punto 5 da 78.351,89€ ciascuno.
Le giocate vincenti sono state realizzate a Fiastra (MC) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Vallesi situato in Via Circonvallazione Del Lago, 41 B, e a Padova (PD) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rizzi situato in Via Pietro Bembo, 26.
La combinazione vincente è stata: 56 – 59 – 64 – 67 – 72 – 78 – J 51 – SS 86.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 28 agosto ha assegnato 259.957 vincite.