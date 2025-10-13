SuperEnalotto, 4 italiani su 10 non rivelano la vincita nemmeno ai parenti

Davanti a una vincita al SuperEnalotto, secondo gli ultimi dati rilevati da Sisal[1] sono tanti gli italiani che scelgono la riservatezza: 4 su 10 non condividerebbero la notizia nemmeno con i parenti più stretti; eppure, il 67% nasconde la ricevuta vincente in casa.

Riservati sì, ma comunque generosi. Accanto alla prudenza emerge infatti anche la generosità: il 40% destina una parte della vincita in beneficenza. A guidare la classifica della solidarietà sono soprattutto i Baby Boomer (16%) e la Generazione X (13%).

Cosa fanno invece gli italiani con la vincita? La risposta più frequente è un semplice “non so” (51%), una reazione che unisce incredulità e prudenza. Chi ha invece le idee già più chiare è il 21% che è pronto a rifarsi il guardaroba o a investire la vincita nel viaggio che sogna di fare da tempo. Dall’altro lato c’è poi un 13% che punta al pragmatismo: fare un investimento o saldare un debito.

Il quadro che emerge, trasversale per età, sesso, professioni e regioni, accomuna dirigenti e operai, pensionati e casalinghe restituendo così la fotografia di un Paese più riservato che euforico, più attento a proteggere che a mostrare. In Italia il SuperEnalotto continua ad essere un rituale di costume collettivo dove la vincita e la ricevuta vincente restano però un segreto custodito in famiglia, nascosto in un cassetto e trasformato – a volte – in un gesto di generosità.

1Dati rilevati nel corso dell’iniziativa speciale di SuperEnalotto “WEEKEND DA SOGNO” che ha assegnato in 4 estrazioni straordinarie durante gli ultimi 2 weekend di giugno 250 premi per ogni estrazione, per un totale di 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno.

