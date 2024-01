Supercoppa italiana: Napoli-Fiorentina in bilico, l’Inter vola sulla Lazio

Quote in equilibrio per la semifinale tra gli azzurri (2,46) e i viola (2,86). Pronostico netto per la semifinale tra i nerazzurri, a 1,62, e i biancocelesti (5,30).

Semifinale in bilico domani a Riad, dove prenderanno il via le Final Four di Supercoppa italiana. Napoli e Fiorentina si ritroveranno a quattro mesi dal confronto in campionato e dal blitz viola per 3-1 al Maradona, precedente che – unito al periodo in salita degli azzurri – rende la sfida in Arabia Saudita più equilibrata che mai. Su Planetwin365 è la squadra di Mazzarri a partire di un soffio avanti, a 2,46, con la Fiorentina a 2,86 e il pareggio al 90′ a 3,30. Non sono previsti supplementari con la nuova formula, ma solo i rigori in caso di parità al termine dei minuti regolamentari: in questo caso le due squadre sono offerte alla pari, con la vittoria degli undici metri data a 6,00 in tutti e due i casi. Per quanto riguarda la partita, gli analisti puntano su un punteggio “contenuto”, con l’Under 2,5 avanti a 1,75, mentre per un totale di almeno tre reti complessive si sale a 1,98. Senza Osimhen in attacco, è Raspadori la prima scelta sul tabellone dei marcatori, a 3,70, con Kvaratskhelia a 4,00. Tra i viola occhi puntati su Brekalo e Bonaventura, già a segno lo scorso ottobre: il croato a segno vale 6,00, mentre il centrocampista è a 4,75.

Netto invece il pronostico della seconda semifinale, con l’Inter che almeno sulla carta domina la Lazio. La terza vittoria consecutiva sui biancocelesti è a 1,62 su Planetwin365, con Immobile e compagni a 5,30 e il pari a 3,75. Inzaghi e i suoi aprono anche il tabellone della squadra che vincerà la coppa, a 1,80, con la Lazio che chiude a 6,00 alle spalle di Napoli (3,50) e Fiorentina (5,50). Cinque degli ultimi sei confronti tra le due squadre sono finiti in Over 2,5 e Goal: stavolta una partita dal punteggio “alto” pagherebbe 1,91, mentre la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno vale 1,87. A proposito di gol, Immobile rientra nell’elenco dei candidati alla rete: dopo il ritorno in campo con il Lecce, il centravanti è proposto a 4,00 sul tabellone dei marcatori, anche se potrebbe ancora partire dalla panchina. In primo piano pure Luis Alberto (8,00), oltre ai soliti Felipe Anderson (5,00) e Zaccagni (6,00). Pochi dubbi invece per l’Inter, con Lautaro (2,25) e Thuram (2,55) a trascinare l’attacco nerazzurro, con Mkhitaryan (5,00) e Calhanoglu (4,00) a dare manforte.

