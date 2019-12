Supercoppa italiana, è Juventus – Lazio per la sesta volta. Bianconeri favoriti a 1.52

Juventus e Lazio si sfidano di nuovo, a distanza di due settimane, ma stavolta a Riad e in palio c’è la Supercoppa italiana. Quella tra bianconeri e biancocelesti è la sfida più frequente nella storia della competizione, le due squadre infatti si contendono il trofeo per la sesta volta e il bilancio vede i bianconeri in vantaggio per tre trionfi a due. Gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono anche in questa occasione la Juventus, avanti a 2.10, per la vittoria della Lazio si sale a 3.75, il pareggio nei 90 minuti è a 3.25. Gli scommettitori sono dalla parte degli uomini di Sarri, l’85% ha infatti scelto il segno 1 nel match. Bianconeri avanti anche nelle quote sul trionfo oltre i tempi regolamentari, a 1.52 contro quota 2.50 della Lazio. L’ipotesi della vittoria juventina ai tempi supplementari vale 9.00, per quella dei capitolini nell’extra time si sale a 14.00, mentre l’idea che il trofeo venga deciso ai calci di rigore è offerta a 6.00. Come avvenuto nell’ultima sfida di campionato, con la Juventus che è passata in vantaggio ma poi ha perso l’incontro, potrebbe ripetersi un ribaltone, opzione proposta a 7.50.

La sfida è tra due dei migliori reparti offensivi del campionato: quello degli uomini di Inzaghi è il migliore in assoluto, con 38 gol, e conta anche sul capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, autore di 17 gol in 16 gare. La Juventus sta invece ritrovando il miglior Ronaldo e, proprio i due bomber, sono in sfida sul tabellone Matchpoint: CR7 è leggermente favorito per segnare più gol, a 3.25, il biancoceleste è a 4.00, la parità tra i due è a 1.80. Si candidano protagonisti anche Dybala, in gol a 3.00, e Correa, a 5.00, ma occhio all’uomo del gol nei minuti di recupero, Caicedo, che potrebbe entrare in campo e segnare, magari nei minuti di recupero come avvenuto proprio con la Juve prima e con il Cagliari poi: l’idea si gioca a 5.00.

