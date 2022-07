Supercoppa Germania: Bayern Monaco a caccia del decimo titolo, il Lipsia, trionfo a 2,50, sogna un esordio da incorniciare

Una, il Bayern Monaco, gioca l’undicesima finale consecutiva, e va a caccia della decima vittoria del torneo. L’altra, l’RB Lipsia, è all’esordio assoluto, avendo vinto la sua prima Coppa di Germania lo scorso anno, e sogna di fare uno sgambetto alla corazzata rossa. Sabato sera, alla Red Bull Arena, va in scena la finale numero 23 della DFL-Supercup con il Bayern Monaco che parte favoritissimo nei confronti dei padroni di casa dell’RB Lipsia. Gli esperti Sisal prevedono un successo dei ragazzi di Nagelsmann a 1,90 contro il 3,50 della formazione di Domenico Tedesco mentre si sale fino a 4,00 per il pareggio. Forbice ampia anche per il trionfo finale con Neuer e compagni offerti a 1,52 rispetto al 2,50 dei sassoni. Numeri che pendono tutti da una parte visto che la storia parla molto chiaro: in 14 confronti diretti il Bayern ha vinto in 9 occasioni a dispetto di 4 pareggi e una sola sconfitta vecchia di 4 anni fa. Tra le due squadre difficilmente scarseggiano le marcature: ecco perché la Combo Over 3,5 + Goal, in quota a 2,10, appare molto probabile. Particolare attenzione andrà fatta alle deviazioni fortuite visto che l’ultimo incrocio è stato deciso da un autogoal, scenario che domani sera pagherebbe 9 volte la posta.

L’aggressivo mercato del Bayern Monaco che, tra gli altri, ha portato in Baviera Sadio Manè e Matthijs de Ligt, ha consentito a Nagelsmann di assorbire la perdita di Robert Lewandowski. È proprio l’ex numero 10 del Liverpool il candidato principale a entrare nel tabellino dei marcatori vista la quota di 2,50. La difesa del Lipsia dovrà fare particolare attenzione anche a Thomas Muller, in gol a 2,75, il quale ha messo lo zampino nelle ultime due finali di Supercoppa di Germania. Tedesco, invece, si affida al suo gioiello più prezioso, Christopher Nkunku. L’attaccante francese è esploso la scorsa stagione dove ha messo insieme 35 gol e 20 passaggi vincenti dimostrando di essere fondamentale non solo come bomber. Se la rete di Nkunku si gioca a 3,00, vederlo disputare una partita con gol e assist è dato a 11,50.

PressGiochi