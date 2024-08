Supercoppa Europea: il Real vuole staccare Milan e Barcellona, l’Atalanta sogna l’impresa. Trionfo della Dea a 3,60

Il primo trofeo internazionale della nuova stagione calcistica si assegna mercoledì sera nello Stadio Nazionale di Varsavia. Il Real Madrid, detentore della Champions League, e l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League, si contendono la cinquantesima Supercoppa Europea. Sia i Blancos che la Dea vanno a caccia di un risultato storico: gli spagnoli per staccare, nella classifica all time dei più vittoriosi della competizione, Milan e Barcellona; i nerazzurri per riportare, in Italia, un trofeo che manca dal 2007 quando a conquistarlo, guarda caso, fu proprio Ancelotti alla guida del Milan. Gli esperti Sisal ritengono il Real Madrid favorito a 1,50 contro il 5,75 dell’Atalanta mentre si scende a 4,50 per il pareggio.

Bilancia che pende dalla parte dei campioni d’Europa in carica anche per la conquista del trofeo: 1,30 per la sesta Supercoppa mentre il primo storico successo della Dea è offerto a 3,60. Viste le caratteristiche delle due squadre si preannuncia una gara ricca di emozioni tanto che la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,80, è nelle corde del match. Non è da escludere neanche un Ribaltone, in quota a 6,50, così come una rete dalla panchina, a 2,50, poiché sia Ancelotti che Gasperini daranno fondo alle loro rose. A proposito di panchine: attenzione ad una eventuale sostituzione nel primo tempo, ipotesi a 3,50, e a eventuali cartellini per i due allenatori visto che un’ammonizione per Carletto o Gasp pagherebbe 5 volte la posta.

Ogni giocatore che scenderà in campo sogna di essere protagonista a Varsavia ma, è chiaro, che gli occhi di tutti saranno per Kylian Mbappé, alla prima ufficiale con la maglia del Real Madrid. Il fenomeno francese vuole subito lasciare il segno, magari proprio sbloccando la partita come primo marcatore, uno scenario in quota a 4,15. Ma i Blancos hanno l’imbarazzo della scelta su chi possa prendersi la scena: dal re di Champions, Vinicius in gol a 2,25, al nuovo gioiellino brasiliano Endrick, nel tabellino dei marcatori a 2,75, per finire con Jude Bellingham, protagonista a Varsavia con gol o assist a 1,87. L’Atalanta non ci sta però a fare da sparring partner e, nonostante una serie di assenze pesanti per varie ragioni, proverà a rendere la vita difficile ai fenomeni spagnoli. Mateo Retegui, a segno a 4,00, punta a non far rimpiangere l’infortunato Scamacca mentre Ademola Lookman, gol o assist a 3,10, vuole continuare a volare in Europa come nella finale contro il Bayer Leverkusen.

PressGiochi