12 Agosto 2025 - 18:59

Press Giochi

Supercoppa europea – Il Psg riprende la stagione con la vittoria di un trofeo

Su Sisal.it parigini favoriti a 1,42 contro il Tottenham

12 Agosto 2025

La stagione internazionale prende il via alla Dacia Arena di Udine con la Supercoppa europea dove si affrontano il Paris Saint Germain, vincitore della Champions League, e il Tottenham, dell’Europa League. Il Psg è stato protagonista di una stagione trionfante, conclusasi con la conquista del Triplete, macchiata solo dalla sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea. La vittoria dell’Europa League invece, non è bastata a Postecoglou per mantenere il posto sulla panchina del Tottenham, gli inglesi si presentano quindi alla sfida sotto la nuova guida tecnica targata Thomas Frank. Per gli esperti di Sisal, i parigini cominceranno la nuova stagione sulla scia della precedente, cioè vincendo un trofeo: il successo del Psg nei 90 minuti è infatti a 1,42, si sale a 6,50 per la vittoria degli Spurs, il pareggio vale 4,75. La squadra di Luis Enrique comanda anche nelle quote sul Vincente Coppa, a 1,24 contro il 3,90 inglese.

Match che probabilmente vedrà entrambe le formazioni andare in gol, opzione a 1,60, e da Over 2,50, a 1,45. Il Psg ha nell’attacco la sua forza, grazie a giocatori come Ousmane Dembelé, 36 gol in stagione e candidato al Pallone d’oro, in pole tra i marcatori a 1,80, seguito da Kvaratskhelia e Ramos Goncalo, entrambi a 2,45. Il Tottenham ha salutato Son, sbarcato nella Major League Soccer, assente anche Kulusevki, alle prese con il recupero da un infortunio, l’attacco degli Spurs sarà dunque composto da Solanke – Mitchell, a 4,00, Richarlison a 4,50 e Johnson, a 6,00.

 

PressGiochi

Supercoppa europea – Il Psg riprende la stagione con la vittoria di un trofeo

