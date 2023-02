Superbowl. Philadelphia avanti su Kansas City nella sfida per l’anello. Jalen Hurts, MVP a 2,10 su Sisal.it, pronto a far volare gli Eagles

Tutto è pronto all’Allegiant Stadium di Las Vegas dove, nella notte tra domenica e lunedì, andrà in scena l’evento sportivo che tutta l’America, e gran parte del mondo, aspetta: il Superbowl. La finale del campionato NFL di football americano approda per la prima volta in Nevada e vedrà di fronte i Philadelphia Eagles, campioni della NFC, e i Kansas City Chiefs, vincitori della AFC, e al loro terzo Superbowl negli ultimi 4 anni. Gli esperti Sisal vedono leggermente favorita la franchigia biancoverde a 1,75 rispetto all’1,95 di Mahomes e compagni. Da sei anni non si sfidano le squadre con il miglio record di Conference: a vincere quel Superbowl furono proprio gli Eagles che sconfissero i New England Patriots per 41-33.

Philadelphia ha vinto le sue partite di playoff grazie soprattutto alla difesa, solo due touchdown subiti nelle gare con Giants e 49ers, mentre Kansas City ha sempre tenuto un punteggio piuttosto basso: l’Under 50,5, offerto a 1,90, è nelle corde del match visto che è uscito in tre degli ultimi quattro SB. Gli Eagles, a caccia del loro secondo anello dopo quello del 2017, vogliono regalare per il terzo anno consecutivo il trionfo alla NFC, tripletta che manca dal 2012, mentre i Chiefs cercano il terzo titolo della loro storia dopo quelli del 1970 e del 2020.

Tante le storie che caratterizzeranno il Superbowl a cominciare dalla sfida tra i fratelli Kelce: Jason, centro di Philadelphia, e Travis, Tight End di Kansas City nonché bersaglio preferito del QB Patrick Mahomes. Proprio il 15 dei Chiefs, leader tecnico e carismatico della squadra allenata da Andy Reid, è uno dei maggiori

candidati, vista la quota di 2,25, al titolo di MVP della gara, premio peraltro vinto già nel 2020. Sulla line opposta però Jalen Hurts numero 1, non solo di maglia, degli Eagles ha piani diversi.

Il Quarterback nativo di Houston, secondo gli esperti Sisal, non solo è il grande favorito per il trofeo di miglior giocatore della sfida, ipotesi offerta a 2,10, ma anche per segnare il primo TD della gara, in quota a 7,50. Hurts infatti, tra campionato e playoff, è stato il miglior QB della NFL per touchdown corsi, ben 15.

