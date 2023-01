Superbet Group annuncia una partnership strategica con OKTO

Superbet Group, il principale operatore di scommesse sportive in Romania e una delle società di scommesse in più rapida crescita nell’Europa centrale e orientale, annuncia una partnership strategica con l’operatore di pagamenti greco OKTO, adottando la tecnologia di pagamento omnicanale del fornitore fintech.

La piattaforma di pagamento unificata è stata attivata nei canali retail e online di Superbet, creando esperienze di pagamento digitale su più punti di contatto per i clienti Superbet. In particolare, la soluzione OKTO.WALLET è ora disponibile in tutti i Terminali Scommesse Self Service della rete Superbet, in oltre 1.000 punti vendita sul territorio nazionale, mentre la soluzione cashless sarà estesa agli Apparecchi da Gioco Elettronici a supporto della strategia di digitalizzazione del gruppo per consentire una un’esperienza sicura, protetta e conveniente tramite un servizio di pagamento digitale avanzato.

Ciprian Lazăr, Director for Romania Retail & Multichannel Operations di Superbet Group esprime l’importanza della partnership: “Siamo un’azienda con ambizioni di crescita globale che presta molta attenzione alle richieste dei suoi clienti ma anche agli ultimi sviluppi tecnologici. OKTO è ampiamente riconosciuto come fornitore di pagamenti digitali leader di mercato. Offre soluzioni complementari alla strategia digitale di Superbet che sono in linea con gli sforzi del gruppo sul gioco responsabile e il rispetto di tutte le disposizioni legali imposte dalle autorità di regolamentazione del mercato nei paesi in cui il nostro gruppo e i suoi marchi sono attivi. Inoltre, Superbet online ottiene un accesso rapido e semplice alla soluzione di pagamento in contanti e-Voucher OKTO.CASH tramite l’integrazione della piattaforma unificata OKTO con i metodi di pagamento alternativi (APM) di Nuvei. I clienti iGaming di Superbet sono ora in grado di caricare il proprio conto iGaming con contanti in modo conveniente, semplificato e senza problemi, utilizzando la rete di collaborazione di OKTO di oltre 25.000 punti vendita in Romania.

Luca Giancola, Head of Antifroud, Payments & Risk Payments di Superbet Group, si concentra sui vantaggi dei metodi di pagamento alternativi: “L’innovazione è nel nostro DNA ed è importante lavorare con soluzioni che provengono da persone che comprendono le complessità del settore dei giochi e che utilizzano tecnologie avanzate per fornire le migliori soluzioni di pagamento ai nostri clienti. La nostra strategia è in linea con quella di OKTO e c’è un impegno condiviso a investire nella fornitura della migliore esperienza possibile in ogni fase e canale del percorso del cliente”.

A sua volta, Simon Dorsen, Chief Commercial Officer di OKTO, afferma: “La nostra partnership con Superbet è pienamente in linea con la nostra missione non solo di digitalizzare l’esperienza di pagamento fisico come richiesto dai consumatori moderni, ma anche di fornire agli utenti la possibilità di effettuare transazioni attraverso diversi punti di contatto e canali senza soluzione di continuità, in modo sicuro tramite un’esperienza di pagamento unificata.

Riferendosi a questa nuova partnership, che soddisfa sia la conformità che i requisiti di gioco più sicuri delle autorità di regolamentazione del settore, Dorsen riconosce anche che rappresenta un forte sostegno da parte di un marchio la cui visione è sostenuta da uno dei più grandi fondi di private equity del mondo, Blackstone Gruppo.

OKTO è orgogliosa e felice di collaborare con il marchio Superbet, che è tra gli operatori di scommesse sportive tecnologicamente più avanzati e ambiziosi in Europa. Inoltre, la Romania è un mercato strategico per la nostra azienda e cerchiamo di continuare a investire nella nostra presenza locale”, aggiunge il leader commerciale di OKTO.

Nel 2019, con l’ingresso del fondo di investimento americano Blackstone nell’azionariato del gruppo Superbet, la tecnologia è diventata un vettore di crescita esponenziale per l’azienda rumena che punta ad accedere a mercati internazionali dotati di un forte quadro normativo per l’industria del betting & gaming .

Nel complesso, la partnership tra Superbet Group e OKTO rappresenta una decisa conferma della strategia di digitalizzazione, che coprirà tutte le aree del business, e un passo importante nella creazione di un modello omnicanale che continuerà a offrire ai clienti un servizio unico e di alta qualità esperienza, sia nel retail che nel digitale.

OKTO potenzia i pagamenti responsabili integrati e mobile-first, integrandosi profondamente nelle tecnologie di intrattenimento legacy e abilitando i pagamenti digitali attraverso le esperienze dei consumatori. La sua missione è diventare un fornitore leader di fintech, digitalizzando i metodi di pagamento tradizionali nei settori globali dell’intrattenimento, del tempo libero e dei giochi.

OKTO prevede transazioni di denaro sicure, protette e in tempo reale da parte di milioni di commercianti e individui in più paesi e culture. L’azienda è supportata da partnership con banche leader, fornitori di servizi finanziari e di acquisizione di carte per portare le migliori soluzioni alla nostra clientela, sostenendo i più severi standard di sicurezza, tra cui una certificazione PCI DSS di livello 4, nonché approvazioni da parte di Mastercard® e varie banche centrali e organismi di regolamentazione.

Il marchio OKTO si sta espandendo a livello internazionale, assicurando accordi di alto profilo e fornendo soluzioni di pagamento alle industrie del gioco d’azzardo, del tempo libero e dell’intrattenimento omnicanale in contee tra cui Brasile, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Regno Unito , per marchi leader in ogni mercato. Per maggiori informazioni su OKTO visita http://oktopay.eu/

