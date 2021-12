Super Green Pass per le sale giochi, al via dal 10 gennaio

Dal 10 Gennaio 2022 su tutto il territorio nazionale entra in vigore l’obbligo di “Super Green Pass” per l’accesso a sale giochi (anche con soli apparecchi senza vincita in denaro),

Dal 10 Gennaio 2022 su tutto il territorio nazionale entra in vigore l’obbligo di “Super Green Pass” per l’accesso a sale giochi (anche con soli apparecchi senza vincita in denaro), sale scommesse, sale bingo e apparecchi installati nei locali generalisti.

Come riporta Sapar in una nota, il medesimo obbligo entrerà in vigore dal 30 Dicembre 2021 per l’accesso a bar o attività di ristorazione presenti all’interno delle sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Chi può accedere?

A partire dalle date sopra riportate su tutto il territorio nazionale possono accedere alle suddette attività solo i soggetti vaccinati, guariti, o che siano guariti da Covid.

Per chi dal controllo tramite app risulti in possesso di green pass valido non è comunque necessario esibire il tampone con risultato negativo.

Non può accedere chi sia in possesso di certificazione da cui risulti l’effettuazione del solo tampone.

I bambini di età inferiore ai 12 anni (qualora sia comunque possibile in base alla normativa sull’accesso dei minori alle sale) ed i soggetti esentati dall’obbligo vaccinale in possesso di idonea certificazione medica possono accedere comunque ai locali.

Per l’accesso al locale è sufficiente la mascherina di tipo chirurgico.

Per il personale dipendente per l’accesso è sufficiente il possesso di Green pass “base” (ammessi i tamponi).

Cosa bisogna fare?

I controlli possono essere effettuati sia dal titolare che da soggetto delegato.

Occorre scaricare l’aggiornamento dell’app verifica-19 da Play store.

Dopo aver controllato il possesso del Green Pass si consiglia di controllare comunque i documenti della persona che richiede l’accesso al locale al fine di evitare accessi di persone non aventi i requisiti.

Non è previsto l’obbligo di esposizione di cartellonistica.

Le sanzioni

Le sanzioni previste per il caso in cui venga riscontrata dagli organi competenti la presenza nel locale di persona priva di Super Green pass sono la multa da 400 a 1.000 euro per l’esercente (e per la persona presente nel locale) e la chiusura dell’esercizio o dell’attività (dell’esercente) da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione nel caso in cui siano già state riscontrate due violazioni in due giorni diversi.

E’possibile l’applicazione della misura provvisoria della sospensione dell’attività da 1 a 5 giorni anche dopo la prima violazione, in questo caso il periodo di sospensione viene scomputato dal periodo di chiusura di cui sopra.

E’ da ritenere che nel caso in cui un soggetto acceda dopo aver esibito documenti falsi la responsabilità non possa comunque essere addebitata all’esercente.

