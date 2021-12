Super Green-Pass: precisazioni sul vademecum di As.Tro

Alla luce della tabella riepilogativa delle attività, pubblicata ieri dal Governo, in cui viene indicato, per ciascuna delle stesse e con riferimento al colore della zona, il tipo di Green-Pass

Alla luce della tabella riepilogativa delle attività, pubblicata ieri dal Governo, in cui viene indicato, per ciascuna delle stesse e con riferimento al colore della zona, il tipo di Green-Pass necessario per accedervi, relativamente al vedemecum As.Tro, pubblicato venerdì scorso, si precisa quanto segue.

Da tale tabella, diversamente da quanto indicato nel vademecum, risulterebbe che per le sale giochi sarebbe sufficiente, in zona bianca e in zona gialla, il Green-Pass normale (“Base”), anche nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2021 ed il 15 gennaio 2022.

Essendo la formulazione delle norme di dubbia interpretazione, si era scelto, in fase di redazione del vademecum, di optare, nel dubbio, per la linea più prudenziale.

A fronte però dell’interpretazione ora risultante dalla tabella pubblicata dal Governo (la quale, comunque va detto, non ha valore normativo), si ritiene ci si possa affidare ad essa e, quindi, consentire l’accesso – nelle attività collocate in zona bianca e in zona gialla – anche a soggetti muniti di Green-Pass normale (“Base”).

PressGiochi