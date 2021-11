Super Green pass, Dl in Gazzetta ufficiale: necessario per sale giochi, scommesse e bingo

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 172/2021 cd. “Super Green Pass”, approvato mercoledì in Consiglio dei Ministri. Nella versione definitiva, il testo è composto da 10 articoli,

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 172/2021 cd. “Super Green Pass”, approvato mercoledì in Consiglio dei Ministri. Nella versione definitiva, il testo è composto da 10 articoli, con cui il Governo ha previsto nuove disposizioni volte ad affrontare l’emergenza pandemica.

Come riporta Fipe, tra le novità di maggiore interesse per il settore si segnalano:

– a partire da lunedì 29 novembre, nelle zone gialla e arancione troveranno applicazione le disposizioni concernenti la zona bianca, ma alle attività potranno accedere solo i soggetti in possesso del c.d. “super green pass” (no tampone), oltreché i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale;

– dal prossimo 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 la disciplina del “super green pass” troverà applicazione anche in zona bianca;

– la modifica – applicabile solo a partire dal prossimo 15 dicembre – della durata della validità delle certificazioni verdi attestanti l’avvenuta vaccinazione, ridotta da 12 a 9 mesi;

– un rafforzamento delle attività di controllo, mediante, tra l’altro, l’adozione di un piano, da parte del Prefetto territorialmente competente, per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione da parte delle forze di pubblica sicurezza.

Per le sale giochi, sale bingo, centri scommesse e casinò il Green pass rafforzato sarà necessario in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio e in zona gialla e arancione dal 29 novembre. Il Green pass rafforzato non è richiesto ai soggetti esenti, per certificazione medica, dalla campagna vaccinale.

