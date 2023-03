Enada. Sull’onda dei successi di Londra, EVG scende a Rimini con rinnovato entusiasmo

Con una lunghissima esperienza nel campo dell’intrattenimento, conosciuta come distributore esclusivo IGS, la Elettronica Videogames si è affermata negli anni come produttore di giochi per AWP e più recentemente per

Con una lunghissima esperienza nel campo dell’intrattenimento, conosciuta come distributore esclusivo IGS, la Elettronica Videogames si è affermata negli anni come produttore di giochi per AWP e più recentemente per l’online. L’ormai vasta e variegata offerta di titoli per i casino virtuali è stata messa in vetrina nell’ultima ICE di Londra, riscuotendo particolare successo. Tra questi, alcuni titoli di slot online già affermatesi nel mercato terrestre italiano e diversi crash games, novità che sta prendendo piede in questi ultimi tempi su tutti: non si tratta delle classiche slot, ma di minigiochi che richiedono una certa rapidità di azione, scommettendo sulla scena proposta dal video.

A Rimini, l’azienda milanese scenderà in campo in forze, portando non solo tutte le novità per il mercato online già messe in mostra a Londra, ma anche nuovi titoli certificati per il mercato terrestre delle AWP: PH (Play House) NITRO, PH HEAT, PH EMPIRE. Questi giochi proseguono la tradizione di EVG nel campo dei multigames. Ogni titolo ha 5 giochi diversi con caratteristiche diverse, ma sono accomunati da grafica ad alta risoluzione, suono hi-fi e hardware G640S (PSM), che garantisce le migliori prestazioni. Naturalmente, non mancheranno gli ultimi successi PH Paradise, PH Wanted e PH Enjoy, che hanno conquistato le vette delle classifiche dei concessionari.

Per quanto riguarda l’offerta messa a disposizione nella piattaforma per l’online EVGAMES, l’immancabile pacchetto di novità targate IGS – tra cui Money Magic, Huakai Fukuei, Roma Plus, Rock Island – consolidando un rapporto di lunga durata e di reciproca soddisfazione, grazie anche al fatto che i prodotti della casa taiwanese sono sempre riusciti a distinguersi nel vastissimo ‘mondo slot’ italiano, per originalità, vivacità, capacità attrattiva nei confronti del cliente e motori di pagamento all’avanguardia.

Il tutto, giunge a coronamento dei grandi investimenti fatti dall’azienda di Cormano nel periodo più difficile, quello della pandemia, per implementare la propria struttura soprattutto in termini di risorse umane, puntando sui giovani per dare freschezza e far emergere idee nuove nel proprio Ricerca & Sviluppo.

La ciliegina sulla torta, a Rimini, sarà la presentazione del nuovo logo per il mercato i-gaming – EVGAMES – , dal forte impatto high tech ma piuttosto sobrio nella conformazione, che testimonia la propensione dell’azienda verso la semplicità, l’innovazione e tecnologia all’avanguardia.

EVG ha dunque tutte le carte in regola per imporsi all’attenzione dei visitatori professionali, come del resto ha sempre fatto nelle precedenti attenzioni, ma con una buona dose di entusiasmo in più!

PressGiochi