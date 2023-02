Sul Super Bowl 2023 scommetteranno più di 50 milioni di americani

Il più grande evento sportivo dell’anno per gli States – la finale del massimo campionato di football americano, che si terrà domenica prossima a Glendale in Arizona – stabilirà nuovi

Il più grande evento sportivo dell’anno per gli States – la finale del massimo campionato di football americano, che si terrà domenica prossima a Glendale in Arizona – stabilirà nuovi record per quanto riguarda le scommesse.

Secondo la American Gaming Association (AGA), almeno 50 milioni di persone faranno delle puntate sul big game, per una spesa di circa $ 16 miliardi sul big gam, che vedrà protagonisti ìKansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

Le proiezioni dell’AGA per il match di domenica indicano che il totale delle scommesse vedrà un aumento del 61% anno su anno, ricordando che nel 2022 vennero giocati 7,6 miliardi di dollari.

Pressgiochi