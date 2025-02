Sul gioco, ancora dati fuorvianti: Astro replica alla Gazzetta di Reggio

Il 31 gennaio 2025, il quotidiano online Gazzetta di Reggio ha pubblicato un articolo intitolato “Gioco d’azzardo, Reggiolo è la Las Vegas della provincia di Reggio Emilia”, che ha suscitato ampio dibattito sulla spesa legata al gioco d’azzardo nella provincia di Reggio Emilia. La cifra indicata di oltre 2.500 euro pro capite, purtroppo, è stata presentata in maniera fuorviante, confondendo il valore del “giocato” con la “spesa effettiva”. In risposta, As.Tro, l’associazione che rappresenta le imprese del gioco lecito, ha inviato una lettera al direttore responsabile del giornale, chiedendo chiarimenti e evidenziando la distorsione dei dati. La replica sottolinea l’importanza di una corretta interpretazione delle statistiche, al fine di evitare allarmismi ingiustificati e di porre l’accento su una questione cruciale: la responsabilità nel trattare temi sensibili come la dipendenza da gioco.

L’associazione Astro mette in evidenza che la cifra di oltre 2.500 euro pro capite indicata nell’articolo riguarda il “giocato” (l’importo scommesso), non la “spesa effettiva” (quanto effettivamente speso). La spesa effettiva, infatti, si aggirerebbe tra i 188 e i 193 milioni di euro totali, con una spesa pro capite di circa 435 euro all’anno (equivalente a 1,20 euro al giorno). L’associazione critica la scelta di mettere in risalto il dato del “giocato” senza chiarire questa differenza, affermando che ciò può alimentare un allarmismo ingiustificato.

As.Tro sottolinea inoltre che non intende minimizzare il problema della dipendenza da gioco, ma rileva che l’approccio usato nella ricerca è analiticamente scorretto e ideologicamente strumentale. Infine, viene evidenziato un paradosso: il report lamenta la mancanza di dati dettagliati sui giochi AWP e VLT a causa di una legge del 2019, una legge promossa da esponenti dello stesso fronte proibizionista che critica il gioco legale, mostrando così come la spinta proibizionista possa avere effetti controproducenti.

