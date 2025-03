Sudafrica. Sun International nomina Ulrik Bengtsson nuovo Ceo

Il gruppo sudafricano di gaming e ospitalità Sun International ha nominato Ulrik Bengtsson come nuovo CEO.

Bengtsson subentra ad Anthony Leeming, che si ritira dopo 25 anni all’interno del gruppo, di cui gli ultimi sette come amministratore delegato. L’annuncio del suo ritiro e della nomina del successore è stato reso pubblico oggi, 24 marzo.

Il nuovo CEO di Sun International, Bengtsson, ha annunciato il 20 marzo le sue dimissioni dalla carica di presidente di Raketech, società di marketing affiliato e di gioco d’azzardo. Assumerà ufficialmente il ruolo in Sun International dal 1° luglio.

In precedenza, Bengtsson ha ricoperto per quattro anni il ruolo di CEO del gruppo William Hill, da settembre 2019 a settembre 2022. Era entrato in William Hill nel 2018 come Chief Digital Officer.

Durante il suo mandato in William Hill, Bengtsson ha supervisionato l’accordo che ha portato Caesars a pagare 2,9 miliardi di sterline (€3,35 miliardi / $4,04 miliardi) per acquisire la divisione statunitense del gruppo. Gli asset europei di William Hill, valutati 2,3 miliardi di euro, sono stati successivamente venduti a 888 Holdings di Evoke.

Sun International non esclude la possibilità di un’acquisizione, avendo confermato di aver discusso con un potenziale acquirente nel 2023.

Prima di approdare in William Hill, Bengtsson è stato CEO del gruppo svedese Betsson per cinque anni, fino al 2017.

Attualmente, Bengtsson ricopre il ruolo di presidente di Hostelworld Group e City Gaming, oltre a fornire consulenza per la società di consulenza Valluga Edge.

“Sun International è un gruppo di intrattenimento iconico, con un’importante tradizione e una grande opportunità di crescita per diventare un player omnichannel leader nel dinamico panorama globale del gaming”, ha dichiarato Bengtsson in un comunicato.

