Sud Africa. Alleanza Democratica propone il disegno di legge sul gioco d’azzardo online

Il partito di opposizione sudafricano, l’Alleanza Democratica, ha presentato una legge per regolamentare il gioco d’azzardo online nel paese, ponendo fine a un lungo periodo di ambiguità dopo che gli sforzi per regolare il canale online sono crollati 14 anni fa.

Attualmente, la legge sudafricana consente che il gioco d’azzardo online sia offerto da qualsiasi operatore con una licenza rilasciata da un’autorità provinciale. Tuttavia, il paese non dispone di un quadro legislativo completo, poiché il National Gambling Amendment Act del 2008 – inteso a regolamentare adeguatamente la verticale – non è mai entrato in vigore.

Ora, però, l’Alleanza Democratica è pronta a presentare un disegno di legge con molti degli stessi obiettivi dell’atto del 2008 all’Assemblea nazionale del Parlamento. “In quanto tale, il gioco d’azzardo interattivo/online non è attualmente regolamentato in Sud Africa”, ha osservato l’Alleanza Democratica. “Non regolamentando questa attività di gioco d’azzardo, si incoraggia l’erosione dello stato di diritto e l’attività criminale, mentre il pubblico non è efficacemente protetto”.

Il partito ha rivelato che la proposta coprirà cinque aree. In primo luogo, regolerà il rilascio delle licenze, che continueranno ad essere rilasciate dalle autorità provinciali. Il disegno di legge “prevede anche le procedure relative alle eccezioni al rilascio delle licenze”. Successivamente, il disegno di legge regolerà gli annunci di gioco d’azzardo, eventualmente introducendo restrizioni in quest’area. Promette inoltre di “provvedere alla protezione dei minori e delle persone vulnerabili”. Infine, garantirà che gli operatori siano conformi al Financial Intelligence Center Act (FICA) del Sud Africa. Dopo l’introduzione del disegno di legge, le parti interessate possono presentare le loro opinioni al riguardo al presidente dell’Assemblea nazionale. Oggi, il fornitore di scommesse sportive Amelco ha annunciato il suo ingresso nel mercato sudafricano, attraverso una partnership con LulaBet, che è anche una nuova entrata nel mercato.

