Su StarCasinò sbarca un’imperdibile welcome offer: fino a 2.000 euro di cashback per i nuovi utenti

Su StarCasinò arriva un’elettrizzante nuova Welcome Offer che lascerà senza parole i nuovi utenti del casinò online. È infatti disponibile da oggi il nuovo Bonus di Benvenuto che offre un cashback fino a 2.000€, cumulabile su tutte le slot machine, e 50 Free Spin sull’amatissima Starburst XXXtreme.

Il bonus cashback di cui potranno beneficiare i nuovi iscritti sarà pari al 50% della perdita netta accumulata sulle slot dal momento in cui si effettua la prima puntata fino alla mezzanotte del giorno successivo e andrà da un minimo di 5€ a un massimo di 2.000€. Per poter accedere al bonus, la prima giocata deve essere realizzata entro sette giorni dall’iscrizione a StarCasinò. Inoltre, alla convalida dell’account di gioco, i nuovi utenti potranno usufruire di ben 50 Free Spin senza deposito sulla slot Starburst XXXtreme. Un’occasione unica per divertirsi con il meglio del casinò online.

Questa nuova Welcome Offer conferma ancora una volta l’approccio customer oriented di StarCasinò, che punta a offrire agli utenti una migliore e sempre più innovativa experience di gioco. Inoltre, grazie alle strategie di business che mettono insieme un’alta qualità dei servizi offerti e un’ampia libreria di giochi, il brand consolida la sua posizione di leadership nel settore dei casinò online.

Maggiori informazioni sul regolamento, termini e condizioni generali sono disponibili sul sito di StarCasinò.

PressGiochi