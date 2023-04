Su StarCasinò Bet arriva Cashout: da ora sarà possibile incassare le scommesse giocate in anticipo

StarCasinò Bet, il sito di scommesse di Betsson Group, annuncia un’importante novità della sua piattaforma: arriva il Cashout. Con questa funzionalità è possibile riscuotere la vincita di una scommessa prima che uno o più eventi sportivi puntati siano terminati, rinunciando quindi a una parte della potenziale vincita complessiva. Gli utenti potranno così assicurarsi un importo sicuro e ricalcolato in base all’andamento delle quote nel momento dell’uscita. Questa nuova opportunità è disponibile sui principali sport, tra cui Calcio, Tennis e Basket, e tipologie di scommesse, come pre-match, live o miste. Sono escluse le giocate antepost, i sistemi e gli integrali.

Su StarCasinò Bet le scommesse per le quali il Cashout è disponibile conterranno un apposito pulsante che, una volta cliccato, mostrerà l’importo ricalcolato della vincita. In caso di assenso e conferma da parte del giocatore, la somma rimodulata verrà accreditata automaticamente sul conto gioco. Questa formula, approvata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e depositata in Gazzetta Ufficiale, in poco tempo si è diffusa nel mercato nazionale e internazionale, raccogliendo molti consensi tra gli utenti, gli appassionati e gli addetti ai lavori. StarCasinò Bet si conferma, così, al passo con le ultime novità del settore, con uno sguardo sempre attento alle esigenze dei propri clienti, per offrire costantemente le più importanti novità che il mercato mette a disposizione.

PressGiochi