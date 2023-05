Su StarCasinò arriva il Provider Relax Gaming con 24 nuovi giochi tutti da provare

Su StarCasinò sbarca uno dei più quotati aggregatori e fornitori di contenuti di iGaming a livello internazionale: Relax Gaming, con 24 nuovissime slot che faranno entusiasmare gli appassionati. Il provider regalerà agli utenti del sito di Betsson Group esperienze di gioco di altissima qualità, funzionalità innovative e grafiche mozzafiato, per un divertimento senza eguali. I nuovi giochi di Relax Gaming vanno ad aggiungersi al vasto catalogo di StarCasinò, per una experience di gioco sempre più coinvolgente e innovativa.

Per festeggiare la nuova partnership, StarCasinò ha ideato una special promo dedicata a tutti gli utenti: è infatti previsto un bonus cashback del 20% in caso di mancata vincita su tutte le 24 slot di Relax Gaming. Tra i giochi su cui è attiva la promozione spicca Money Train 3, il terzo capitolo della saga che ha conquistato il mondo del gambling. Il titolo presenta caratteristiche ed elementi sia tradizionali che sperimentali ed è ideato per regalare agli appassionati un gameplay unico e divertente. Grazie al suo design futuristico e le grafiche eccezionali, si colloca tra le migliori slot di ultima generazione.

“Da tempo desideravamo chiudere l’accordo con Relax Gaming, uno dei provider che negli ultimi anni ha raccolto più apprezzamenti sia dagli utenti che dagli addetti ai lavori. Hanno un catalogo di giochi molto vasto e ricco e il loro obiettivo è diventare un punto di riferimento mondiale per quanto riguarda slot, video poker e bingo. Non potevamo non regalare ai nostri clienti il meglio del settore e siamo per questo convinti che questa partnership si rivelerà vincente” – ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

“Relax Gaming ha alle spalle una lunga e proficua relazione con Betsson e non potremmo essere più lieti di collaborare con il loro fantastico marchio StarCasinò. Crediamo che il bonus cashback sia un ottimo modo per far conoscere i nostri giochi a un nuovo pubblico e siamo sicuri che i giocatori italiani apprezzeranno questa promozione!” ha affermato Nadiya Attard, CCO di Relax Gaming.

Questa novità conferma ancora una volta l’attenzione e l’approccio customer oriented di StarCasinò, che punta da sempre ad assicurare agli utenti la migliore experience di gioco. Inoltre, grazie a una libreria di slot sempre più ampia, un’altissima qualità dei servizi offerti e le numerose promozioni, il brand consolida la sua posizione di leadership nel settore dei casinò online.

Maggiori informazioni sul regolamento, termini e condizioni generali sono disponibili sul sito di StarCasinò.

