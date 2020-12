Su ADMIRAL YES i giochi e le grandi novità dell’offerta Eurasian

Garantire un’offerta eccellente rappresenta da sempre il vero imperativo che guida il lavoro di ADMIRAL Sport, il concessionario di scommesse retail e gaming online del Gruppo NOVOMATIC Italia, nel modulare le proposte sul proprio portale di gioco ADMIRALYES.it che da oggi accoglie un nuovo ventaglio di prodotti ideati e sviluppati da EURASIAN Gaming, leader internazionale nell’offerta di slot online, realtà presente con il proprio catalogo anche in Asia e in America Latina.

Il nuovo pacchetto giochi integrato su ADMIRAL YES è in grado di assicurare agli utenti il massimo della qualità, la consueta affidabilità, e nuove importanti funzionalità per un ulteriore salto verso livelli sempre più alti: nel dettaglio i nuovi giochi EURASIAN portano su ADMIRAL YES una ventata innovativa grazie al Buy-Bonus, una funzionalità che consente al giocatore di accedere direttamente al bonus di una slot previo versamento di una fee correlata alla propria bet ed alla volatilità del gioco.

Ad arricchire le nuove proposte i prodotti “video-bingo”, unici sul mercato, che offrono ai giocatori una versione del tutto rivisitata del classico gioco ad estrazione: nell’ambito di questi giochi infatti, l’utente può accedere a dei free-spin in una classica slot, una volta entrato nel bonus, oppure acquistare estrazioni extra per tentare di aggiudicarsi una delle combinazioni vincenti.

Grazie ad un’accurata analisi in fase di sviluppo, tutti i prodotti EURASIAN Gaming sfruttano al massimo le caratteristiche di ogni smartphone e tablet, rendendo unica e confortevole la gaming experience di ogni utente che può contare anche sulla visualizzazione di paytable dinamiche che mostrano ai giocatori le vincite in tempo reale.

I nuovi giochi disponibili sul ADMIRALYES.it rispondono all’esigenza di andare incontro efficacemente alle tendenze del mercato, intercettando nuovi desiderata, garantendo affidabilità e sicurezza, e studiando accuratamente lo sviluppo e l’offerta di nuove proposte.

