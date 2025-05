Stuart Hunter (Clarion Gaming) affronta la “Spartan Beast” a sostegno della fondazione CHIPS

Stuart Hunter, Managing Director di Clarion Gaming, lascerà momentaneamente la sfida professionale di organizzare ICE Barcelona – la più grande fiera B2B del settore del gioco d’azzardo al mondo – per affrontare una sfida personale: completare la temibile “Spartan Beast”, un impegnativo percorso su sentiero di 21 km (13,1 miglia) con 30 ostacoli, noto per il suo estremo livello di difficoltà e per mettere alla prova i partecipanti fino ai limiti della resistenza umana.

Affrontando il percorso che toglie il fiato – con arrampicate su corde, muri scivolosi e passaggi sotto filo spinato – Stuart raccoglierà fondi per CHIPS, la fondazione per bambini creata da membri del settore del gioco, che ha fornito oltre 700 sedie a rotelle a giovani con gravi problemi di mobilità.

Parlando della “Bestia”, che si terrà il 17 maggio nelle Chiltern Hills, a ovest di Londra, Stuart Hunter ha dichiarato: “CHIPS è una fondazione straordinaria, molto vicina al mio cuore. Ogni sedia a rotelle fornita da CHIPS è un’opera di ingegneria di precisione, progettata per soddisfare le complesse esigenze fisiologiche di ogni singolo bambino. In qualità di trustee di CHIPS, ho avuto il privilegio di partecipare a diverse consegne e vedere con i miei occhi l’impatto meraviglioso che una sedia può avere. Donare a un bambino il dono della libertà apre un mondo di opportunità prima inaccessibili, permettendogli di esplorare l’ambiente che lo circonda con dignità e indipendenza, favorendo al contempo il suo sviluppo personale.”

Ha aggiunto:“Completando la Beast, che rappresenta la prova definitiva Spartan, spero di raccogliere £6.000, una somma che consentirà di supportare completamente una famiglia. Chiunque, individuo o azienda, voglia contribuire al mio obiettivo può farlo tramite JustGiving, una piattaforma semplice, veloce e completamente sicura. Il 100% delle donazioni andrà direttamente a coprire il costo di una sedia a rotelle e sarà profondamente apprezzato da me personalmente, ma soprattutto dal bambino e dalla sua famiglia.”

Linda Lindsay, co-fondatrice di CHIPS, ha commentato: “La fondazione è nata nel settore del gioco d’azzardo e la grande maggioranza dei 4,5 milioni di sterline raccolti è stata resa possibile grazie alla straordinaria generosità di organizzazioni come Clarion Gaming, che ci sostiene da lungo tempo e le cui donazioni ci permettono ogni anno di aiutare sempre più bambini e le loro famiglie.

I sostenitori di CHIPS si sono spesso spinti oltre i propri limiti per la causa, ma non ricordo nessuno che abbia completato un percorso a ostacoli di 13 miglia passando anche sotto il filo spinato! È proprio questo spirito ‘si può fare’ che definisce il nostro settore e auguro a Stuart il meglio per quella che sembra una sfida davvero formidabile!”

