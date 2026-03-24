STS rafforza il proprio impegno per l’integrità delle scommesse con l’integrazione della piattaforma di monitoraggio IBIA

Il principale operatore di scommesse sportive dell’Europa centrale, STS, ha stretto una partnership con l’International Betting Integrity Association (IBIA), rafforzando il proprio impegno nel mantenere i più alti standard di integrità nelle proprie operazioni di scommessa. STS, parte del gruppo Entain, diventa l’ultimo grande operatore regolamentato a contribuire alla Global Monitoring and Alert Platform (Global MAP) di IBIA, che include oltre 200 marchi di scommesse e monitora ogni anno un volume di oltre 300 miliardi di dollari.

Fondata nel 1997, STS è cresciuta fino a diventare un operatore omnicanale dominante, offrendo servizi di scommesse sia digitali che retail. In qualità di operatore di scommesse sportive numero uno in Polonia e uno dei marchi più rilevanti nell’Europa centrale, l’integrazione di STS rafforza le capacità di monitoraggio globale di IBIA ed espande la sua copertura nel mercato europeo.

Radim Haluza, CEO di STS, ha dichiarato: “Collaborare con l’International Betting Integrity Association riflette l’impegno di lunga data di STS nel proteggere l’integrità dello sport e garantire un ambiente di scommesse sicuro per i nostri clienti. Riconosciamo l’importanza di un monitoraggio proattivo dell’integrità e di una stretta cooperazione con gli stakeholder dell’ecosistema regolamentato. Attraverso la Global MAP di IBIA, rafforziamo la nostra capacità di identificare e segnalare attività sospette e contribuire alla lotta contro la corruzione legata alle scommesse.”

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere STS in IBIA. L’operatore apporta una scala e un’esperienza significative alla nostra Global MAP e rafforza la posizione di IBIA come principale organismo per l’integrità nel settore delle scommesse regolamentate. Non vediamo l’ora di collaborare strettamente con STS per salvaguardare lo sport, proteggere i clienti e sostenere i mercati regolamentati delle scommesse.”

IBIA monitora ogni anno oltre 1,5 milioni di partite in più di 80 sport, con le informazioni fornite dagli operatori che svolgono un ruolo cruciale nel supportare indagini sportive, regolatorie e delle forze dell’ordine. Le sanzioni annunciate nel 2025, basate sui dati IBIA, hanno riguardato 54 partite dimostrate come truccate, con provvedimenti presi contro 24 tra giocatori, squadre e ufficiali in cinque sport. Il report 2025 sull’integrità delle scommesse sportive di IBIA evidenzia l’impatto continuo della Global MAP nell’identificazione di attività sospette e nel supporto alle indagini e alle sanzioni contro la corruzione nello sport.

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