Newsletter

24 Marzo 2026 - 19:35

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

STS rafforza il proprio impegno per l’integrità delle scommesse con l’integrazione della piattaforma di monitoraggio IBIA

La partnership sottolinea la dedizione di STS nel proteggere lo sport e i clienti dalla corruzione legata alle scommesse.

24 Marzo 2026

Share the post "STS rafforza il proprio impegno per l’integrità delle scommesse con l’integrazione della piattaforma di monitoraggio IBIA"

Stampa pagina

Il principale operatore di scommesse sportive dell’Europa centrale, STS, ha stretto una partnership con l’International Betting Integrity Association (IBIA), rafforzando il proprio impegno nel mantenere i più alti standard di integrità nelle proprie operazioni di scommessa. STS, parte del gruppo Entain, diventa l’ultimo grande operatore regolamentato a contribuire alla Global Monitoring and Alert Platform (Global MAP) di IBIA, che include oltre 200 marchi di scommesse e monitora ogni anno un volume di oltre 300 miliardi di dollari.

Fondata nel 1997, STS è cresciuta fino a diventare un operatore omnicanale dominante, offrendo servizi di scommesse sia digitali che retail. In qualità di operatore di scommesse sportive numero uno in Polonia e uno dei marchi più rilevanti nell’Europa centrale, l’integrazione di STS rafforza le capacità di monitoraggio globale di IBIA ed espande la sua copertura nel mercato europeo.

Radim Haluza, CEO di STS, ha dichiarato: “Collaborare con l’International Betting Integrity Association riflette l’impegno di lunga data di STS nel proteggere l’integrità dello sport e garantire un ambiente di scommesse sicuro per i nostri clienti. Riconosciamo l’importanza di un monitoraggio proattivo dell’integrità e di una stretta cooperazione con gli stakeholder dell’ecosistema regolamentato. Attraverso la Global MAP di IBIA, rafforziamo la nostra capacità di identificare e segnalare attività sospette e contribuire alla lotta contro la corruzione legata alle scommesse.”

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere STS in IBIA. L’operatore apporta una scala e un’esperienza significative alla nostra Global MAP e rafforza la posizione di IBIA come principale organismo per l’integrità nel settore delle scommesse regolamentate. Non vediamo l’ora di collaborare strettamente con STS per salvaguardare lo sport, proteggere i clienti e sostenere i mercati regolamentati delle scommesse.”

IBIA monitora ogni anno oltre 1,5 milioni di partite in più di 80 sport, con le informazioni fornite dagli operatori che svolgono un ruolo cruciale nel supportare indagini sportive, regolatorie e delle forze dell’ordine. Le sanzioni annunciate nel 2025, basate sui dati IBIA, hanno riguardato 54 partite dimostrate come truccate, con provvedimenti presi contro 24 tra giocatori, squadre e ufficiali in cinque sport. Il report 2025 sull’integrità delle scommesse sportive di IBIA evidenzia l’impatto continuo della Global MAP nell’identificazione di attività sospette e nel supporto alle indagini e alle sanzioni contro la corruzione nello sport.

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Agcom, prevista per domani la trattazione dell’atto di indirizzo sul gioco responsabile

Allwyn completa una storica operazione di integrazione, nasce il secondo operatore globale quotato nel settore lotterie e gaming

NOVOMATIC Italia a Operazione Nostalgia: intrattenimento, sport e community engagement nel Fan Village con Quigioco News e APay E-Wallet

Senato, atto di indirizzo su obiettivi politica fiscale 2026-2028: stretta su evasione e lotta al gioco illegale

Tagliarini (Aircash Advisor): “Con le nuove regole, i pagamenti diventano infrastruttura di compliance e governance per l’intera filiera del gioco” – Video

Google, entrano in vigore oggi le nuove regole sulla pubblicità al gioco

STS rafforza il proprio impegno per l’integrità delle scommesse con l’integrazione della piattaforma di monitoraggio IBIA

Stefano de Vita: “Nuova concessione del gioco online, ecco cosa cambia per la tutela dei giocatori”

ENJOY ottiene l’approvazione ADM e punta al mercato italiano

Gioco d’azzardo, Codici: decisione del Tribunale di Roma in contraddizione con il diritto europeo e la tutela dei consumatori

Tennis – Sinner punta deciso al Sunshine Double. L’azzurro vincente a Miami, dopo Indian Wells, a 1,44 su Sisal.it

Run4Rome: Flutter SEA per Sport Senza Frontiere

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×