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STS pioniere con l’audizione dinanzi all’AGCOM

Giusto un mese fa, dopo aver trasmesso un contributo scritto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, STS FIT era in attesa di essere convocata per un’audizione dinanzi all’Autorità stessa. Audizione

11 Giugno 2026

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Giusto un mese fa, dopo aver trasmesso un contributo scritto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, STS FIT era in attesa di essere convocata per un’audizione dinanzi all’Autorità stessa. Audizione che si è tenuta lo scorso 5 giugno al cospetto del Dott. Davide Gallino, Dirigente dell’Ufficio Vigilanza Sanzioni Servizi Media della Direzione Servizi Media e Tutela dei diritti fondamentali.

Il Presidente Nazionale Zamparelli – scrive in una nota il Sindacato dei Totoricevitori Sportivi STS FIT – ha approfondito alcune criticità già anticipate ponendo l’accento sulla crescente diffusione di forme di promozione del gioco online sui social media. Un fenomeno che, di fatto, invalida il divieto di pubblicità sancito dal decreto Dignità danneggiando la rete di raccolta terrestre.

Non si è trattato però solo di ribadire una questione già nota ma anche di avanzare considerazioni propositive. Zamparelli ha infatti illustrato i contenuti di una nota integrativa del Sindacato che ha contestualmente depositato nelle mani del Dott. Gallino.

A memoria e sulla base delle informazioni ricavabili dal sito dell’AGCOM, STS è stata la prima entità rappresentativa dei ricevitori di gioco fisico a sostenere un’audizione diretta dinanzi all’Autorità. Del resto, la partecipazione della rete retail tradizionale in occasione di consultazioni analoghe (pensiamo agli open hearing o agli Stati Generali dell’ADM) spesso si limita al deposito di memorie senza essere accompagnata da un dialogo diretto.

Il Sindacato è quindi andato oltre: indubbiamente, non c’era modo migliore per far sentire la voce della categoria in ordine a un argomento così importante come la regolazione della comunicazione nel settore del gioco pubblico.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com

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