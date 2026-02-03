Newsletter

03 Febbraio 2026 - 16:16

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

STS FIT, riordino: irrinunciabile la valorizzazione delle tabaccherie

“Nell’imminenza del riordino normativo del gioco fisico, chiediamo al legislatore di non dimenticare i tabaccai, anzi di continuare a riconoscere la centralità del loro ruolo nell’ambito della rete distributiva”, scrive

03 Febbraio 2026

Share the post "STS FIT, riordino: irrinunciabile la valorizzazione delle tabaccherie"

Stampa pagina

“Nell’imminenza del riordino normativo del gioco fisico, chiediamo al legislatore di non dimenticare i tabaccai, anzi di continuare a riconoscere la centralità del loro ruolo nell’ambito della rete distributiva”, scrive in una nota il Sindacato dei Totoricevitori Sportivi STS FIT.

“Nel corso del tempo, la tabaccheria, titolare di concessione statale ed esercizio di prossimità per eccellenza, ovunque presente, ha rappresentato un presidio di legalità nel settore dei giochi pubblici e questo anche quando il gioco legale era minoritario rispetto a quello illegale.

Oggi la professionalità del ruolo dei tabaccai nel segmento del gioco fisico è sancita in più parti della normativa nazionale, dal decreto sul contingentamento a quello sul gioco online. Senza tralasciare quella delle cinque Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Marche e Sicilia) che, esentando le tabaccherie dai divieti distanziali introdotti per l’installazione delle newslot, ne conferma il carattere di specialità per via della loro elevata qualificazione.

Il legislatore faccia ora in modo che alla tabaccheria, luogo di aggregazione trasparente che scongiura il ricorso dei giocatori al mercato clandestino, sia riservato il posto che le compete in quella che sarà la rete distributiva di domani.

Non si faccia l’errore di mescolare insieme realtà diverse: per la legge la valorizzazione della categoria dei tabaccai deve essere imprescindibile”.

 

PressGiochi

Leggi anche

Olanda, KSA intensifica la collaborazione con le federazioni sportive sulla pubblicità al gioco

STS FIT, riordino: irrinunciabile la valorizzazione delle tabaccherie

IBIA pubblica il rapporto sull’integrità delle scommesse sportive 2025: segnalati 300 alert

Coppa Italia – Inter-Torino: una contro l’altra 35 anni dopo. Lautaro e compagni favoriti ma granata in semifinale a 5,00 su Sisal.it

In nome della Legalità: Zega (Codere Italia) “Serve equilibrio nel riordino del gioco per garantire sicurezza e legalità”

In nome della Legalità. Mancuso (Regione Calabria): “La normativa regionale sul gioco è equa e tutela gli interessi di tutti i soggetti coinvolti”

In nome della Legalità. Di Noto (ADM Calabria): “Legalità e controlli garantiscono un gioco sicuro e trasparente”

La parità di genere come fattore di crescita e di sostenibilità del settore del gioco pubblico

The European Lotteries. Finanziare la Fiamma: l’impatto delle lotterie sul movimento olimpico europeo

In nome della Legalità. Orsomarso (FdI): “Il gioco legale tutela cittadini e territorio, il contrasto al gioco patologico è una priorità”

Gioco online, prende il via il nuovo sistema di autoesclusione

Sanremo 2026 – Svelati i duetti della serata Cover. Su Sisal.it Ditonellapiaga in coppia con TonyPitony e Serena Brancale con Gregory Porter e Delia favoriti a 6,00

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy